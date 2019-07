E’ stato riparato il guasto ad una valvola del serbatoio di San Vincenzo, a Buoncammino, che da stanotte ha causato l’abbassamento dei livelli d’acqua con conseguente disagio nei quartieri di Castello e parte di Via Is Maglias, per un guasto in via dei Punici.

Lo riferisce Abbanoa che fa sapere che i tecnici hanno risolto il problema e che i livelli di approvvigionamento idrico dovrebbero tornare alla normalità nelle prossime due ore.