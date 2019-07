Articolo Uno ribadisce il suo no al finanziamento regionale del Mater Olbia. Lo fa alla vigilia dell’approdo in Consiglio regionale della variazione di bilancio da quasi 150 milioni di euro per la copertura delle attività in convenzione con il sistema sanitario regionale. “Il finanziamento di questa struttura privata con denaro pubblico rappresenta il segnale della specifica attenzione che il governatore Solinas ed i suoi sodali hanno per gli interessi della sanità privata in Sardegna”, scrive in una nota il segretario regionale di Articolo Uno Luca Pizzuto.

“Il Mater – aggiunge – era stata inizialmente concepita come eccellenza nella cura delle malattie rare per bambini, ma nel tempo e sotto la pressione di gruppi di interesse (anche del passato governo Renzi), è diventata una vera e propria concorrente della sanità pubblica con gravissimi effetti attuali e potenziali sul servizio sanitario regionale”.

Per tutti questi motivi l’assemblea regionale di Articolo Uno ha dato mandato ai propri consiglieri, Eugenio Lai e Daniele Cocco, di opporsi alla decisione di finanziare il progetto attuale del Mater Olbia: “Noi – conclude Pizzuto – non siamo pregiudizialmente contrari alla sanità privata se essa si occupa di ciò che quella pubblica non può fare. Ma questo è troppo”. Il disegno di legge che arriverà domani in Consiglio regionale prevede uno stanziamento di 25 milioni per il 2019 e di 60,6 milioni rispettivamente per il 2020 e 2021.