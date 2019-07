Nel corso della notte la Guardia Costiera ha salvato sette a bordo di una barca a vela di 18 metri partita da Olbia e diretta a Villasimius (Su) che, mentre navigando di fronte a Cala Gonone, ha strappato le vele ed avuto un’avaria al motore.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia dalla moglie del comandante, la quale non avendo notizie dal marito e viste le condizioni del vento e del mare, ha contattato il numero di emergenza 1530. Immediatamente è stato disposto l’intervento della motovedetta Cp802, dislocata a La Caletta, la quale ha raggiunto la vela e ha trasbordato 5 diportisti, mentre gli altri due sono rimasti in attesa dell’unità specializzata per il rimorchio partita da Arbatax.

I cinque turisti sono stati portati a Cala Gonone, in buono stato di salute, ma visibilmente scossi, mentre l’unità a vela è stata rimorchiata fino al porto di Arbatax dove è giunta stamani. L’intervento della motovedetta è avvenuto in condizioni di mare e vento proibitive con raffiche fino a 70 km orari.