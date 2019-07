Una serie improvvisa di vortici d’aria ha colto di sorpresa i bagnanti nella spiaggia di Marinella, nei pressi di Porto Rotondo, in Gallura, costringendo i bagnini ad intervenire per far sfollare l’arenile e far riparare i presenti tra le dune retrostanti in attesa dell’arrivo di 118 e Guardia costiera. La tromba d’aria ha fatto volare lettini, giocattoli da spiaggia, borse e tutto ciò che si trovava a tiro.

Fortunatamente le cattive condizioni climatiche (nel nord Sardegna da due giorni imperversa un fortissimo vento di maestrale) segnalate con le bandiere rosse dai concessionari degli stabilimenti, avevano indotto la maggior parte dei turisti a disertare la spiaggia. La prontezza degli interventi ha scongiurato situazioni di grave pericolo: si registrano solo alcuni contusi e due bambini affidati alle cure sanitari per traumi di lieve entità.