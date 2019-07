Ben 18 incendi, di cui 5 hanno hanno necessitato l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale e della flotta aerea nazionale, sono scoppiati nella giornata di oggi in Sardegna.

Nell’incendio di Siniscola, in località Murtas Artas iniziato ad ore 21 circa della serata di ieri, nelle prime ore del mattino sono intervenuti a più riprese diversi mezzi aerei, in particolare 2 Canadair della flotta di Stato (CAN 8 e CAN 28) e 4 elicotteri regionali del Corpo forestale.

Le funzioni di D.O.S. (direttore delle operazioni di spegnimento) sono state esercitate dal personale del Corpo forestale della Stazione di Siniscola, coadiuvato dal personale della Base navale del CFVA di Siniscola ed alle Stazioni del Corpo forestale di Bitti, Lula, Orosei, Bolotana, Orgosolo, Gavoi, Tonara e Villagrande intervenuti con oltre 30 unità.

Da Lanusei è arrivato il Gruppo Gauf (il gruppo di operatori specializzati nell’uso del fuoco del Corpo Forestale). Il forte vento presente ha reso molto difficile l’attività, la presenza di numerosi focolai ha reso necessario l’ulteriore supporto dei Volontari di Tonara e del personale locale di FoReSTAS dei cantieri di “Corracuzza” e “Sa Lattas”, “Flochis” da Torpè e “Tuttavista” di Galtellì.

Sul posto sono intervenute diverse decine di automezzi e l’ultimo elicottero ad aver lasciato la zona è stato alle ore 19.00 quello di Alà dei Sardi.

Altro incendio che ha reso necessario l’intervento aereo è stato quello di Maracalagonis, avvenuto nella serata di ieri, in località Serra Brandanu, per fronteggiare le numerose riaccensioni a causa del vento e provvedere alle operazioni di bonifica sono intervenuti due elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Villasalto e Pula.

A Siurgus Donigala, località Paludiera, dove sono intervenuti due elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalla base elicotteri di Villasalto e San Cosimo.

Il Corpo forestale della Stazione di Senorbì, in collaborazione col personale elistrasportato, ha diretto le operazioni di spegnimento è coordinato l’attività del personale dell’ associazione di volontariato locale e la squadra di Pranu ‘e mesa di Forestas proveniente da Suelli. L’incendio ha interessato pascolo nudo e macchia mediterranea.

A San Nicolò D’Arcidano, località C. MURGIA, dove alle ore 16.50 circa è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu.

Il Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, in collaborazione con il personale elistrasportato del CFVA, ha diretto le operazioni di spegnimento è coordinato l’attività del personale Forestas di Cuccurada proveniente da Mogoro.

A Dolianova, località Sant’Elena, dove è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale della base di Pula che stava operando nell’incendio di Maracalagonis, che tempestivamente dirottato ha evitato il propagarsi delle fiamme lasciando il posto alle 18.30 circa. La pattuglia della Stazione forestale di Dolianova sul posto ha operato e coordinato l’intervento di 1 squadra locale di barracelli.