Questa la prima giornata del campionato di calcio di serie A 2019/20, in programma il 24 agosto con gli anticipi, dopo il sorteggio svoltosi a Milano.

Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan.

Dunque, per il primo turno di campionato ci sarà subito il ritorno in Sardegna di Massimo Cellino, per 22 anni presidente del Cagliari, ora patron del Brescia (dove gioca anche l’ex capitano rossoblù Dessena) dopo la breve esperienza in Inghilterra con il Leeds.