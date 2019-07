La questione della rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata laterale del Municipio approda in Consiglio comunale di Cagliari.

L’interrogazione è a firma dei consiglieri dei gruppi dei Progressisti, del Partito Democratico, di Sinistra per Cagliari e di Progetto Comune che chiedono al Sindaco e la Giunta le motivazioni della rimozione dello striscione di Amnesty International.

“Vogliamo sapere – si legge in un comunicato – se Giunta e primo cittadino non ritengano che la rimozione dello striscione rischi di far dimenticare quanto accaduto a un nostro connazionale barbaramente torturato e ucciso e di sminuire la ricerca della verità portata avanti in questi anni dalla sua famiglia, da Amnesty International e dai tantissimi cittadini e istituzioni che negli anni hanno aderito ai loro appelli e alle loro iniziative”.