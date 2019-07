È stata colpita ripetutamente con un bastone alla testa e alle braccia e poi con un coltello da cucina al collo Marcella Mura, la donna di 78 anni uccisa questa mattina ad Assemini, in provincia di Cagliari.

I carabinieri, in queste ore, hanno formalizzato il fermo del figlio Alessandro Melis, di 48 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Sia il bastone che il coltello usati per commettere il delitto sono stati recuperati. La salma dell’anziana è stata trasferita al Policlinico di Monserrato dove sarà eseguita l’autopsia. A quanto pare madre e figlio ieri sera hanno avuto una discussione. Non si può escludere che l’uomo, in cura per problemi psichici, abbia iniziato a litigare con la madre dopo una richiesta di denaro.

Al 48enne, che un tempo lavorava come cuoco, era stata riconosciuta l’invalidità e non lavorava più. Le persone che conoscevano la vittima dicono che spesso chiedeva soldi alla madre e che qualche volta avevano discusso. Tutti confermano che non c’erano mai stati episodi di violenza: le poche volte che la donna usciva di casa si preoccupava per il figlio.