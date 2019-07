Attentato nel corso della notte a Cardedu (Nu), dov’è stata incendiata l’auto in uso al sindaco del paese ogliastrino, Matteo Piras. Erano da poco passate le 3 di stanotte quando una telefonata al 112 della Compagnia di Jerzu ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, ma l’auto è andata completamente distrutta. Nessun dubbio sulla natura dolosa. I carabinieri hanno avviato le indagini.

“Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta la totale solidarietà e la più sentita vicinanza al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, per il vile attentato subìto la scorsa notte. Questo gesto criminale – ha detto il presidente della Regione Christian Solinas – è ancor più deprecabile poiché messo in atto nei confronti di un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”.