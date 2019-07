Tradizioni popolari, musica e danze da tutto il mondo in scena per il 16° Sennori Folk Festival, in programma da domani, 21 luglio fino al 7 agosto, con incontri, esibizioni, scambi culturali e parate che vedranno il loro appuntamento clou domenica 4 agosto, con la sfilata lungo le vie del paese e il gran galà in programma alle 21,30 al Centro culturale di via Farina.

Ospiti dell’edizione 2019 saranno i gruppi provenienti da Taiwan, Messico, Ecuador e Bolivia, che si esibiranno per la prima volta in Italia, sfoggiando i loro abiti tradizionali e facendo conoscere i balli e i canti popolari delle loro terre.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione folclorica Città di Sennori, con il patrocinio del Comune di Sennori: «Come ogni l’edizione del Sennori Folk Festival è motivo di grande orgoglio per noi, è il frutto di un lungo e impegnativo lavoro di preparazione che dura tutto l’anno, praticamente senza sosta con il contributo di tutto lo staff», commenta il presidente dell’Associazione, Costanzo Ledda. «Grazie alla collaborazione con tanti amici promotori di altri festival, siamo riusciti a creare un circuito regionale che permette la partecipazione di molti gruppi, da tutto il mondo, e di una qualità artistica sempre eccellente», spiega Giovannino Mannu, direttore artistico del festival.