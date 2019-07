“Esprimo tutta la mia solidarietà al Partito Democratico, in particolare ai suoi esponenti e militanti sardi, per l’attentato contro i locali della sezione di Dorgali, così come al Sindaco di Cardedu, Matteo Piras, la cui auto nella notte è stata incendiata a scopo intimidatorio”. Lo afferma il Coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, in merito agli attentati di questa notte in Provincia di Nuoro, alla sede del Pd di Dorgali e al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, al quale è stata incendiata l’auto.

“In occasioni come questa – dice Zoffili – è bene ribadire con forza il perimetro democratico condiviso tra tutte le parti politiche che, al netto delle normali contrapposizioni che sono il sale del confronto della vita democratica, ripudia con vigore ogni forma di violenza sempre, senza se e senza ma. Sono costantemente in contatto con il Viminale per seguire la vicenda – conclude – , sollecitare e facilitare, con ogni misura possibile, lo svolgimento delle indagini”.