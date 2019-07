Indagini a tutto campo dei carabinieri di Siniscola per ricostruire le fasi dell’esplosione che ha distrutto la sede del Pd a Dorgali (Nuoro) questa notte intorno alle 2. Secondo quanto appreso gli investigatori stanno sentendo alcune persone per capire meglio i contorni della vicenda e probabilmente saranno acquisite le eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza della zona.

I militari confermano per ora che si tratta dell’esplosione di una bombola di Gpl nell’edificio di due piani di via Lamarmora. Nel frattempo il consigliere regionale Pd, Roberto Deriu, sulla sua pagina Facebook scrive: “la nostra segretaria Valentina Schirru è sul posto. Fino a che non si capirà quale è l’origine dell’esplosione, tutti calmi e nervi a posto. Ovviamente la sede la ricostruiremo più bella di prima”.

