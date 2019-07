Nuova verifica fiscale da parte della guardi di finanza di Cagliari. Questa volta nel mirino delle fiamme gialle è finita una persona che aveva omesso nella denuncia dei redditi più di due milioni di euro, nascosti in una banca all’estero.

“La disposizione di legge in materia – si legge in una nota dei militari – prevede che alcune tipologie di contribuenti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), residenti in Italia, che detengono all’estero investimenti patrimoniali o attività finanziarie suscettibili di produrre reddito nel nostro Paese, devono compilare uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi, il cosiddetto Quadro RW, dedicato al monitoraggio annuale delle ricchezze detenute all’estero da parte di soggetti residenti in Italia”.

L’attività di controllo ha permesso di verificare che il una persona abbia trasferito, tra il 2016 e il 2018, in una banca inglese, una somma pari ad 2.615.548 euro.

Questa circostanza ha comportato la segnalazione del contribuente all’Agenzia delle Entrate ai fini della dell’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra il 3 ed il 15% dell’importo trasferito e non dichiarato.