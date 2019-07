Alta cucina gustosa e sostenibile per una cena accompagnata dallo show cooking. Con quattro grandi chef chiamati a utilizzare i prodotti di qualità della Sardegna attraverso le loro personali creazioni. E’ lo spirito del Sustainable Gourmet Festival, in programma al Petra Segreta, resort sulle colline di San Pantaleo, in Gallura, unico Relais & Chateaux della Sardegna.

Per la seconda serata, giovedì 1 agosto, saranno ai fornelli Stefano Deidda (Dal Corsaro, Cagliari, 1 stella Michelin), Pierluigi Fais (Josto, Cagliari), Cristiano Andreini (Al Refettorio, Alghero) e il padrone di casa Luigi Bergeretto, chef de Il Fuoco Sacro, il ristorante del resort. Ognuno avrà il compito di esaltare il prodotto simbolo del proprio territorio attraverso un piatto che ne sia testimonianza ed espressione.

Brodetto ghiacciato di pecora e la sua tartare, gnocchi fondenti di Casizzolu con ristretto di gallina, e insalata di aragosta all’algherese sono solo alcuni piatti pensati per questo speciale menù, da gustare con vista sull’Arcipelago di La Maddalena. I prossimi appuntamenti del Sustainable Gourmet Festival vedranno protagonisti, sempre accompagnati da Bergeretto, l’8 agosto Silvio Giavedoni, una stella Michelin (Ristorante Quadri, Venezia), ed il 21 agosto Gaetano Trovato, due stelle Michelin (Arnolfo Ristorante, Colle di Val d’Elsa).