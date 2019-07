Un diverbio tra pescatori poteva trasformarsi in un grave delitto. Un motocarro “Ape” crivellato da colpi di fucile e un pescatore dello stagno di Santa Gilla arrestato giusto in tempo dai Carabinieri di Assemini. É successo tutto stamane in località Sa Mura.

Un pescatore 35enne ha minacciato di morte i due “colleghi” che condividono la stessa attività nello stagno di Santa Gilla con un fucile cal. 12 (regolarmente detenuto) puntato verso di loro. La furia dell’uomo per fortuna si è scagliata contro l’Ape di uno dei due, trasformandola in un colapasta.

A quel punto l’intervento fulmineo dei militari della stazione di Assemini ha scongiurato ulteriori conseguenze.