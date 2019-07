Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, a seguito di una segnalazione alla sala operativa 115, per un incidente stradale,avvenuto nella strada provinciale 19 al km 2,300 per Villasimius.

Un camper guidato da un istruttore sub francese è uscito di strada per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di San Vito con un’aps, mettendo in sicurezza l’area e affidando l’uomo alle cure del del 118.