Eventuali risparmi sui 150 milioni di euro stanziati per il Mater Olbia rientreranno nel bilancio della Regione. Lo ha deciso oggi con un emendamento proposto da Franco Mula (Psd’Az) il Consiglio regionale, prima di dare il via libera alla variazione che avvia le attività dell’ospedale cofinanziato da Qatar.

Una scelta che mette al riparo la legge da una possibile impugnazione da parte del Governo: il testo non modificato prevedeva infatti la destinazione dei possibili risparmi ad altri operatori privati accreditati, ma da subito l’opposizione di centrosinistra aveva chiesto di eliminare i soggetti privati dai beneficiari perché la Regione avrebbe già raggiunto la soglia massima di spesa.

Inoltre il Parlamento ha autorizzato la Regione ad estendere sino al 20% il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da privati, ma al fine di favorire gli investimenti per la realizzazione del Mater Olbia. La modifica del testo, secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, “riporta il testo nel solco della legittimità”.

Prima del via libera definitivo alla variazione di bilancio, l’Aula ha anche approvato con 48 voti a favore un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, che, in sostanza, impegna l’assessore della Sanità a modificare ove necessario lo schema della rete ospedaliera per rendere più funzionale e compatibile la stessa con la presenza del Mater Olbia, evitando sovrapposizioni di strutture.