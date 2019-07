Gli incendi portano distruzione e dolore nei territori della Sardegna: lo sanno bene i lavoratori di Forestas, che contro questa piaga lottano quotidianamente in prima linea insieme agli altri soggetti del sistema Antincendio della Regione Sardegna.

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’immane tragedia ambientale ed economica che ha colpito pesantemente diverse famiglie e aziende agricole per l’incendio divampato tra domenica 28 luglio e lunedì nel territorio di Siniscola”, scrivono, in un comunicato stampa, i dipendenti Forestas.

Pur impegnandosi alacremente contro la furia del fuoco, i nostri colleghi, lavoratori di Forestas impegnati con la Protezione Civile nella più difficile Campagna Antincendio degli ultimi tempi, nulla hanno potuto, oltre a lottare sul campo per limitare i danni a cose e persone e dopo la battaglia desiderano portare la propria solidarietà ai più sfortunati.

Le Segreterie del Sadirs Regione e quella del Sadirs Forestas intendono partecipare concretamente alle azioni di solidarietà in atto in queste ore in tutta l’Isola per aiutare la famiglie colpite dalla mano assassina che ha appiccato l’incendio, trasformando in cenere 600 ettari di territorio, uccidendo centinaia di capi di bestiame e distruggendo capannoni nella zona industriale, strutture e fienili di aziende agricole, trattori ed altre attrezzature.

I direttivi del Sadirs Regione e del Sadirs-Forestas hanno deciso, dopo aver consultato i propri iscritti, di devolvere 6000€ per l’acquisto di materiali e beni necessari a coloro i quali hanno subito i maggiori danni dall’incendio.

Perché quando si conosce la furia distruttiva del fuoco, le parole non bastano.