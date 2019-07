E’di 14 persone denunciate e 4 segnalate alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti il bilancio dell’operazione di controllo effettuata nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nu). Durante i vari posti di blocco dei militari disseminati nella giurisdizione della Baronia, 13 persone sono state denunciate perché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.

Un’altra denuncia è scaturita ad un posto di blocco stradale, dopo la perquisizione dell’auto di un 30enne, trovato in possesso di alcune munizioni di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno sorpreso 4 giovani in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti che sono stati sequestrati e i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro quali assuntori.