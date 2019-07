Ci sono anche un poliziotto in servizio al commissariato di Alghero e un noto imprenditore della nautica tra le 15 persone arrestate questa mattina – dieci in carcere e cinque ai domiciliari – al termine dell’operazione “Rewind”, condotta dagli uomini del commissariato algherese.

In manette Pasqualino Dimaio, agente di 54 anni, accusato di avere rapporti molto stretti con Corrado Usai, 56 anni, algherese, titolare di un rimessaggio nautico. Secondo la Procura Dimaio avrebbe avvisato Usai – già finito in passato nei guai per vicende connesse alla droga – dell’imminente svolta di un’indagine partita nel 2016 quando era stato fermato al porto di Porto Torres un carico con 4 chili di cocaina.

L’indagine, coordinata dalla dirigente Claudia Gallo sotto la supervisione del procuratore di Sassari, Gianni Caria, è stata denominata “Rewind” perché due delle figure chiave su cui ruota l’attività investigativa erano già finiti nei guai per un’analoga operazione.

Con gli arresti eseguiti oggi è stato messo a segno un duro colpo allo spaccio di cocaina nella Riviera del corallo. I controlli sono partiti proprio nel territorio e dall’attività di spaccio al dettaglio di Gianni Canu, 54 anni, disoccupato. Canu si forniva da Usai che, a sua volta, si rivolgeva al cagliaritano Francesco Porceddu, 42 anni. Proprio quest’ultimo era stato fermato a Porto Torres nel 2016. Da allora aveva cambiato modus operandi, e si serviva di alcune staffette per portate la droga ad Alghero.

È proprio grazie a due posti di blocco che erano stati fermati nei mesi scorsi Fausto Cadelano e Daniele Dessalvi, la cui vicenda giudiziaria procederà separatamente. Considerata l’insoddisfazione dei clienti per la qualità della droga fornita da Porceddu, a un certo punto Usai e Canu hanno deciso di rivolgersi a Giuliano Porcu, 42 anni, già coinvolto nel 1999 nell’omicidio di Luca Galena sempre nell’ambito della droga. Arrestata anche la moglie di Gianni Canu, Giorgia Sechi, 50 anni.

A Bancali anche Matteo Ibba, 30 anni, di Sassari, Ivan Stefani, 26 anni, residente a Tissi, Giosuè Sechi, di Sassari, 41 anni, e Giovanni Berria, 63 anni, originario di Orune. Ai domiciliari sono finiti Fabio Cireddu, 32 anni, Antonio Emiliano Piras, 45 anni, Giuseppe Paddeu, 48 anni, Giovanni Sedda, 50 anni, e Vittorio Gianolso, 45 anni.