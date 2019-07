Mentre i carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare elementi utili alle indagini sull’attentato alla sede del Pd di Dorgali e per l’incendio dell’auto del sindaco di Cardedu, le due procure interessate – quella di Nuoro e quella di Lanusei – apriranno nelle prossime ore le rispettive inchieste.

Solo allora saranno formulate le relative ipotesi di reato. Per ora i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno inviato al magistrato Riccardo Belfiori un’informativa per porto e detenzione di ordigno per l’esplosione della bombola di gpl all’interno del circolo dem di Dorgali.