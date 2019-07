Stava lì, per più di tre giorni, sopra il marciapiede di via Pertini. Ci sono volute le lamentele dei residenti e qualche polemica innescata sui social per spostare un albero, forse abbattuto dal vento di questi giorni, e permettere così ai cittadini di utilizzare il passaggio.

“Quanto ci mettono a toglierlo da lì?”. Questo il tenore dalla discussione di alcuni cittadini nel gruppo Facebook “La Quartucciu che ho nel cuore”.

Un piccolo camioncino del Comune ha provveduto solo oggi a togliere il piccolo alberello e a spostarlo su un lato.