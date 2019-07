È stato arrestato il cittadino brasiliano di 35 anni che lo scorso 29 giugno, per convincere la ex moglie a riprendere la relazione aveva saturato di gas la sua abitazione a Genneruxi, rischiando di farla esplodere.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra mobile da giugno 2017 avrebbe tormentato e maltrattato la moglie, una giovane cagliaritana, anche davanti ai tre figli minori. La donna, recentemente, ormai esasperata, aveva deciso di mettere fine alla relazione, lasciando l’abitazione.

Proprio a causa di questa decisione, il 29 giugno scorso il 35enne l’ha minacciata di far esplodere la casa, lasciando aperta una bombola di Gpl nell’appartamento: solo il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio. Ma non solo. L’avrebbe anche chiamata al telefono minacciandola di morte. Per lui adesso si sono aperte le porte del carcere di Uta. L’ordinanza di custodia cautelare è stata richiesta dalla pm, Ginevra Grilletti.