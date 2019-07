Di fronte alle polemiche sulla rimozione dello striscione per Giulio Regeni dalla finestra del Comune di Cagliari dopo il cambio della guardia in municipio, i consiglieri di opposizione di centrosinistra si sono presentati in aula con la maglietta gialla dedicata proprio al ricercatore ucciso in circostanze misteriose in Egitto.

L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera comunale Camilla Soru, Pd. E la t-shirt è stata depositata anche sui banchi dei consiglieri di maggioranza e della giunta. Qualcuno – compreso il sindaco Paolo Truzzu (Fdi) – l’ha anche indossata.

Anche perché – al di là della polemica sullo striscione rimosso – con un piccolo contributo si aiuta l’associazione Verità per Giulio Regeni.

La seduta di oggi era iniziata con un minuto di silenzio in onore di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma e per ricordare Mario Fadda, sindaco di Maracalagonis scomparso ieri.