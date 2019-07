Incidente stradale questa sera nel quartiere La Palma, un’auto guidata da una 72enne Quartu proveniente da via Noto, dove è presente lo Stop, ha svoltato in via Tramontana in direzione viale Poetto scontrandosi con una moto, guidata da un 47enne anch’esso di Quartu.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia munipale per i rilievi di legge.