Sono due gli uomini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza vicino a via Lamarmora, al momento dell’attentato nella sede del Pd di Dorgali, dove nella notte tra lunedì e martedì.

“Abbiamo acquisito le immagini di videosorveglianza e possiamo affermare con certezza che poco prima delle due, due ragazzi con il casco in testa sono scesi da uno scooter e si sono introdotti nella sede del Pd, poco dopo c’è stata l’esplosione – ha detto all’ANSA il capo del Nucleo investigativo del comando dei Carabinieri di Nuoro Michele Cappa – Si vede che hanno qualcosa in mano ma non è chiaro se sia una bombola”.

Le indagini della Procura di Nuoro – coordinate del Pm Riccardo Belfiori – proseguono senza sosta. Per il momento le ipotesi di reato formulate dagli investigatori sono il porto e la detenzione di esplosivo, l’incendio della struttura, il danneggiamento della struttura delle macchine e delle case accanto alla sede dem.