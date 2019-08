A distanza di un anno Capoterra 2000 & Emme Comunicazione ritorna a Castiadas, nel Sud della Sardegna, con la manifestazione “Moda sotto le stelle “.

Sabato 3 agosto, dalle ore 21.30 il complesso carcerario di Castiadas – la colonia penale agricola più grande e più antica d’Italia, realizzata nel 1875 – e la Chiesa di San Basilide, a pochi metri, accolgono il fascino di Capoterra 2000 – leader in Sardegna da 25 anni nella promozione dell’arte, della moda e dello spettacolo – che in collaborazione con Sarip Group di Andrea Piras, il comune di Castiadas e Techfind di Giuseppe Buluggiu, presenta una serata di alta moda in cui orafi e stilisti della Sardegna danno sfoggio al loro talento:

Luisella Arrais, Anna Catalano, Maria Conte, Dina Pinchuk, Marinella Porru, Giovanna Puggioni, Federica Ragazzo, Paola Sailis, Lorena Caddeo, Natalia Travina.

L’ evento, condotto da Arianna Accorte, vede in scena l’affezionato quanto richiesto, “Bis molleggiato”, Antonio Correa, e la cantante Giulia Pau.