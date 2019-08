Non sono passate neppure 24 ore dal duplice attentato contro la sede del Pd a Dorgali e contro il sindaco di Cardedu Matteo Piras, che un altro amministratore locale del Nuorese è finito nel mirino.

Si tratta del vicesindaco di San Teodoro, Alberto Melinu, di area centrosinistra con un passato in Rifondazione Comunista. Una lettera intimidatoria, con un “invito” a non ripresentarsi alle elezioni (previste per il prossimo anno) è stata recapitata a casa dell’uomo.