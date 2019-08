I Carabinieri di Tertenia (Nu) hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 52enne del paese con precedenti dello stesso tipo. Nell’ambito di più ampi servizi disposti dalla Compagnia di Jerzu nelle zone costiere e nel centro abitato di Tertenia, nelle prime ore del mattino, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 52enne che, nonostante si recasse ogni giorno alla Stazione dei Carabinieri per la firma, continuava a detenere sostanza stupefacente.

I Carabinieri infatti hanno perquisito la casa recuperando due panetti di hashish di circa 50 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Sintomatico di un’attività di detenzione, pesatura e confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi.

I Carabinieri hanno scoperto anche che l’uomo aveva predisposto un allaccio abusivo al contatore E-Distibuzione. Dopo aver forato il dispositivo aveva disposto dei cavetti per collegarsi alla rete elettrica senza generare traffico sul contatore. Il 52enne terteniese è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo che sarà celebrato nella giornata di domani. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di furto di energia elettrica.