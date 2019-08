Il sogno di Eleonora è diventato realtà. Laura Pausini, attraverso il suo staff, ha risposto al suo appello e la 18enne di Sestu (in provincia di Cagliari) stasera sarà sotto il palco della Fiera di Cagliari a cantare a squarciagola le sue canzoni al concerto della cantante romagnola assieme a Biagio Antonacci. Un sogno che ha preso corpo dopo che Eleonora – affetta da una forma di autismo – ha scritto una toccante lettera all’artista, di cui è un’accanita fan.

“Le ho chiesto di farmi un grande regalo e lei mi ha accontentata: poter partecipare al concerto suo e di Biagio – racconta la ragazza all’ANSA – ci speravo tanto. E ora posso solo dire ‘Wow, ce l’ho fatta’”, esulta. “E’ una ragazza allegra, dolcissima e piena di vita, canta, disegna, ascolta la musica”, racconta la sua insegnante di sostegno con la quale ha instaurato uno stretto rapporto di complicità. E ha appena ricevuto l’attestato di frequenza all’istituto Agrario con il massimo dei voti.

Mentre sua madre Agnese, che la segue con amore e ne stimola con costanza i suoi interessi, afferma: “Sono orgogliosa di lei. Eleonora mi dà tante soddisfazioni perché cerca di prendersi il meglio dalla vita”. Entrambe saranno con lei al concerto. Eleonora conosce a memoria le canzoni di Laura Pausini. Le ha copiate nel suo diario accanto ai suoi pensieri intimi. Sogni di un’adolescente che si fa strada e cerca il suo spazio con tenacia e un bellissimo carattere in un mondo non ancora inclusivo.

“Le mie preferite sono Frasi a metà e Io canto e spero che le canti – aggiunge – E’ un’estate straordinaria e che ricorderò per sempre. Potrò vedere da vicino Laura che canterà con Biagio Antonacci. Vorrei che Laura sapesse quanta gioia mi ha dato. E voglio ringraziare gli organizzatori, Insula Events di Sassari, Friends& Partners e lo staff di Laura per la loro gentilezza e buon cuore. Hanno permesso che per me l’1 agosto del 2019 fosse un giorno speciale, ricco di emozioni e felicità”.