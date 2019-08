Nesli in concerto a Nuraminis, Il tour segue e celebra l’uscita del suo ultimo album “Vengo in pace” e dopo le due partecipazioni al Festival di Sanremo con “Buona fortuna amore” e “Do retta a te”, il cantautore di Senigallia sbarca a Nuraminis per i festeggiamenti in onore di San Lussorio.

Sarà uno spettacolo completo, in cui il poeta punk alternerà momenti più rock a ballate romantiche, l’evento è previsto il 22 agosto in piazza a Nuraminis.