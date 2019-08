Quilo dei Sa Razza dedica un Rap agli incivili “Ladri di Sabbia”

Quilo, uno dei fondatori storico dei Sa Razza, si scaglia senza mezzi termini contro i ladri di Sabbia che ogni stagione estiva raziano e depredano le nostre spiagge e le nostre coste.

Credendo di portarsi a casa qualche souvenir gratis non fanno altro che alterare e distruggere i nostri tesori. Quilo, come sempre, provoca e con il Rap ammonisce in modo deciso e forte questi nuovi predoni su un beat crunk style .

Un brano che potete trovare disponibile per le vostre storie su instagram, spotify e anche su youtube in una versione Video Player.

L’ambiente naturale della nostra isola va rispettato, preservato, protetto questo vale sia per chi ci vive e per chi passa le sue vacanze nella terra sarda.