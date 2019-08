Incidente stradale questa mattina nel quartiere Fonsarda.

Una Citroen C3 condotta da una 30enne di Cagliari, nel percorrere via S. C. Borromeo in direzione via Capula, all’incrocio con via Capula regolato dallo stop, si è scontrato con una Suzuki Vitara, condotta da un 60enne di Cagliari.

La passeggera dalla Citroen è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il PS del presidio ospedaliero S.S. Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge