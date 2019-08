Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in viale Marconi.

Una moto Piaggio Liberti guidata da un 70enne di Quartu sant’Elena proveniente da via Newton si stava immettendo in viale Marconi diretto verso Quartu nello svincolo regolato dallo stop e dall’obbligo di svolta a desta per Cagliari centro quando si è scontrata con un’Audi A3 condotta da un 20enne di Decimomannu.

Il conducente del motociclo ha riportato lesioni che hanno reso necessario il soccorso da parte di un’ambulanza del 118, ed è stato poi trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.