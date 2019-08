Auto pronta in aeroporto: da oggi sarà possibile utilizzare il car sharing anche a Elmas grazie all’accordo tra la Sogaer, società di gestione dello scalo, e Playcar, il gestore car sharing per la municipalità del capoluogo: due piazzole di sosta a disposizione nell’area di fronte al settore arrivi. L’opzione ‘free floating’ consente di prendere le vetture o in aeroporto in città dai parcheggi dedicati bianchi o blu e rilasciarle in una qualsiasi altra zona del perimetro urbano o nei parcheggi aeroportuali riservati al car sharing.

Il servizio, attivo a Cagliari già da 5 anni, consente attualmente la condivisione di un parco auto di 100 veicoli a basso impatto ambientale a tariffe vantaggiose. La flotta Playcar verrà presto ampliata per soddisfare una domanda in netta crescita: nei primi sei mesi del 2019 gli abbonati al servizio car sharing nel capoluogo hanno toccato quota 3525, contro i 2382 del 2018.

“Con l’apertura al car sharing – dichiara l’amministratore delegato di Sogaer Alberto Scanu – l’aeroporto si avvicina agli standard europei sulla mobilità sostenibile e sul trasporto condiviso e lo fa a grandi passi. L’obiettivo è quello di favorire collegamenti agili e a basso impatto ambientale con i principali punti di interesse in città e in tutto il Sud Sardegna. L’attivazione del parcheggio dedicato in esclusiva al car sharing fa parte di un più ampio progetto ambientale che Sogaer sta portando avanti: abbiamo iniziato con l’acquisto di veicoli elettrici e prevediamo, a brevissimo, l’incremento degli stalli destinati alle auto condivise, l’implementazione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, il bike sharing e la micromobilità”.