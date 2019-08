Ancora incendi in Sardegna, dove nelle ultime ore sono divampati quattro roghi per i quali è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Tre degli incendi si sono sviluppati nel Cagliaritano. Il più grave a Decimoputzu, dove un’abitazione è stata evacuata in via precauzionale dei vigili del fuoco.

Le fiamme, infatti, dopo aver bruciato la vegetazione hanno circondato uno stabile in aperta campagna, entrando anche nel giardino. In quel momento in casa si trovavano due persone. I vigili del fuoco arrivati con due squadre da Cagliari e con una autobotte hanno portato all’esterno i proprietari dell’abitazione.

Le fiamme, che hanno distrutto un trattore e una capanna attrezzi, sono state spente anche con l’intervento di un elicottero della flotta regionale. Già domato anche il rogo scoppiato nella zona di Carbonia. L’incendio è divampato all’interno di una autofficina, distruggendo due mezzi che si trovavano all’interno. Il fuoco si è poi propagato alla collina che si trova vicino.