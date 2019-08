“Attuare azioni efficaci, a partire da un’indagine che esamini la presenza e la portata sul territorio olbiese del fenomeno della prostituzione e della tratta”. Lo chiede all’amministrazione comunale di Olbia una mozione presentata dalle due consigliere di opposizione Patrizia Desole e Ivana Russu, che è stata approvata all’unanimità dall’aula di Poltu Quadu.

Per le esponenti in Consiglio del Partito democratico “non si può tollerare e rimanere indifferenti di fronte a un sistema disumano, che fa dei corpi delle donne e delle bambine merce sessuale, schiave in balia delle più becere violenze”.

Per questo “l’amministrazione comunale metta prima di tutto in campo strumenti che consentano di studiare e analizzare la presenza e la portata del fenomeno, al fine di adottare le azioni più efficaci per contrastarlo – chiedono – seguendo l’esempio di altre città italiane e di altri Paesi, che hanno adottato il “modello nordico”, così come raccomandato dalla risoluzione Honeyball del Parlamento europeo”.