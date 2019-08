Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, intorno alle 15:30, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa per un incidente stradale sulla Ss 131 direzione Sassari.

Per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento all’altezza del bivio per San Giovanni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra VF 1A della sede Centrale, che ha estratto dagli abitacoli le persone e messo in sicurezza il sito.

Gli occupanti delle auto sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso dal personale sanitario. Presente sul posto anche la Polizia locale del Comune di Sassari.