Riconoscimento internazionale per il gruppo di Virologia molecolare dell’Università di Cagliari, diretto da Enzo Tramontano. Gli studiosi dell’ateneo hanno caratterizzato per la prima volta le sequenze retrovirali appartenenti al “gruppo HERV-K HML6”. “Sequenze – spiega Tramontano – di primario interesse per via del loro possibile ruolo in varie patologie, tra cui il melanoma.

La descrizione dettagliata della struttura e delle dinamiche di acquisizione dei singoli membri HML6, così come l’identificazione di un gene codificante una nuova proteina con possibile ruolo oncogenico, pone le basi per lo studio dell’espressione del gruppo e del suo ruolo nell’insorgenza dei tumori umani”.

Nel team del presidente della facoltà di Biologia e farmacia la dottoranda Maria Paola Pisano, l’assegnista di ricerca Nicole Grandi (ricercatrice a tempo determinato di tipo A) e la dottoressa di ricerca Marta Cadeddu. Il lavoro ha attirato le attenzioni della direzione del Journal of Virology e dei vertici dell’American society for microbiology. La rivista e l’associazione hanno prima pubblicato lo studio per poi inserirlo negli highlights.