Alerion Clean Power ha realizzato un’operazione infragruppo per cui ha acquistato Fri-el Ichnusa che porta in pancia un parco eolico di 70 MW in Sardegna, composto da 35 aerogeneratori Vestas da 2 MW ed in operatività da settembre 2008. Il valore dell’operazione in termini di enterprise value, si legge in una nota, è pari a 81 milioni.

Nel dettaglio tenuto conto dell’indebitamento finanziario netto delle società acquisite pari a 21,3 milioni, il corrispettivo totale è pari a 64,1 milioni, di cui 59,7 milioni relativi al prezzo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Friel Ichnusa e 4,4 milioni come prezzo per l’acquisto dei crediti del suddetto finanziamento soci. Nel primo semestre 2019 Fri-El Inchnusa e Fri-El Campidano hanno generato ricavi consolidati per circa 10 milioni di euro, registrando un ebitda consolidato di circa 8 milioni di euro.

Con l’acquisto del parco eolico di Campidano, Alerion raggiunge una potenza installata lorda pari a 514 MW (306 MW al 30 giugno 2018), accelerando il programma di attuazione del piano industriale 2019-2021 che prevede per la fine del 2021 il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del gruppo di circa 592 MW.