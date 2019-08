Un’esplosione è avvenuta nella tarda serata di oggi, giovedì 1 agosto, in una casa in costruzione nella strada comunale Is Meris a Flumini di Quartu. L’esplosione è avvenuta a seguito di un incendio le cui cause sono ancora da accertare.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, i Carabinieri che stanno bloccando il traffico nella zona d’interesse e un’ambulanza del 118.