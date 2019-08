La Guardia Costiera di La Maddalena (Ss) è intervenuta stamani per un incendio a bordo di uno yacht battente bandiera maltese. Stamani alle 11,30 la Sala Operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto la richiesta di aiuto dal “Princess Iluka”, yacht di circa 30 metri, dov’era scoppiato un incendio in sala mentre si trovava in navigazione in prossimità di Punta Crucitta, Isola di Caprera, con a bordo 6 persone di equipaggio e 5 passeggeri.

Sul posto sono state inviate le motovedette Cp870 e Cp714, che hanno portato i passeggeri ed i membri dell’equipaggio, tutti in buono stato di salute, a terra nel più vicino Porto Massimo, ed è stata dirottata la Cp570, già in pattugliamento nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro.

Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di La Maddalena lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del locale macchine e di una ditta locale specializzata, che ha circondato l’imbarcazione con delle panne galleggianti, posizionate in modo precauzionale per scongiurare eventuali fuoriuscite di carburante. Lo yacht è stato trainato a Porto Massimo, e da una prima analisi, l’evento sarebbe stato provocato da un cortocircuito. La Guardia Costiera sta eseguendo gli accertamenti e le indagini per scoprire le cause dell’incendio.