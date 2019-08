Un milione per la bonifica e messa in sicurezza delle pareti del costone roccioso in corrispondenza della Chiesa di Santa Lucia di Castello a Cagliari. Stanziati anche 1.350.000 euro per gli oneri di esproprio relativi al secondo lotto Barracca Manna e 580.000 per la realizzazione dell’ecocentro in via San Paolo. Sono alcune delle voci degli equilibri di bilancio approvati dalla giunta comunale di Cagliari. A disposizione 240mila euro per l’adeguamento del sistema di controllo dei varchi alle Ztl.

Altri 50mila euro garantiranno, inoltre, la prosecuzione degli accordi con l’Università di Cagliari per la gestione dell’Orto Botanico. Approvate le linee guida in materia di Edilizia economico popolare. E’ stata deliberata la creazione di un Front Office dedicato all’utenza e la programmazione di interventi di rinnovamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso un percorso di demolizione e ricostruzione delle strutture prive degli standard abitativi minimi.

La Giunta ha approvato inoltre lo schema di convenzione per la definizione delle attività in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile.