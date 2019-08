Un vasto incendio è scoppiato alle porte del centro abitato della località Santa Barbara a Solanas.

Sul posto stanno operando due squadre del pronto intervento con autopompe e automezzi fuoristrada e autobotti.

L’incendio sì è sviluppato nella vegetazione per poi propagarsi ad un cannetto in un canalone nei pressi del centro abitato dove ha coinvolto alcune case.

Per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni e stanno operando anche i volontari del servizio antincendio, la polizia stradale e la locale.