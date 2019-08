Nuovo manager dell’Ats, scatta la polemica sul nome di Mantoan. A innescarla è Eugenio Lai, consigliere in forze a Leu Sardigna, che ricorda le affermazioni in campagna elettorale dell’attuale maggioranza: “Dicevano che avrebbero gradito la gestione della sanità dell’Isola fosse affidata a un sardo. Il nuovo manager dell’Ats è invece veneto, si chiama Mantoan, nominato da Luca Zaia in Veneto, uomo forte della Lega e voluto da Solinas in Sardegna”.

“Non sono mie affermazioni” scrive Lai su Facebook. “La prima è dell’attuale Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel 2016 a seguito della nomina del dott. Lorusso, la seconda è uno slogan più volte sentito dai leghisti durante la campagna elettorale. La stagionalità e la coerenza delle dichiarazioni in politica…” conclude ironico Lai.

Manotoan prende il posto di Fulvio Moirano, che aveva lasciato la direzione generale dell’Ats più di un mese fa e, scrive la Regione in una nota, ricoprirà l’incarico per il tempo strettamente necessario all’approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e in particolare della legge istitutiva dell’Azienda unica, e comunque per un massimo di sessanta giorni.

