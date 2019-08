In queste ultime ore stiamo registrando il passaggio di un sistema nuvoloso proveniente dal nord Africa. L’aria molto calda presente al suolo sta cozzando con degli spifferi d’aria relativamente più fresca proveniente dai quadranti occidentali e ciò sta provocando una lieve destabilizzazione delle condizioni meteo. Temporali a base alta hanno attraversato l’Isola da ovest verso est, dando luogo a qualche scroscio di pioggia e come spesso capita in queste situazioni è pioggia carica di pulviscolo sahariano.

Ma per il primo weekend di agosto abbiamo ottime notizie, difatti l’Alta Pressione riprenderà stabilmente il controllo delle operazioni regalandoci due splendide giornate d’Estate. Sia sabato che domenica ci aspettiamo tanto sole, qualche sporadica velatura e caldo nella norma. Sabato in particolare avremo temperature più consone al periodo, pur senza escludere localmente picchi di 34-35°C, domenica avremo qualche grado in più ma di sicuro non sarà caldo eccezionale.

Si andrà avanti così anche all’inizio della prossima settimana, ma dobbiamo dirvi che i modelli matematici di previsione stanno cercando di inquadrare – da giorni – l’eventuale influenza di alcune perturbazioni atlantiche. Difatti siamo in presenza di varie strutture cicloniche a spasso per l’Europa, i cui effetti al momento riguardando esclusivamente le regioni settentrionali italiane. Ma la prossima settimana qualche ingerenza potrebbe riguardarci più direttamente e avremo modo di riparlarne qualora il tutto venisse confermato.

In collaborazione con MeteoSardegna