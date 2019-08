Ad Assemini, il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, procederà alla disinfestazione da blatte in corrispondenza dei pozzetti di ispezione fognaria.

Ecco le vie e le date:

7 AGOSTO 2019 CON INIZIO ALLE ORE 8:30

VIA RIU MANNU, VIA RIO SA MURTA, VIA RIO TALORO, VIA ADIGE, VIA CIXERRI

8 AGOSTO 2019 CON INIZIO ALLE ORE 8:30

VIA FLUMENDOSA, VIA RIO LENI, VIA TIRSO, VIA CEDRINO, VIA ADDA, VIA ARNO

“Si invitano – si legge in una nota del Comune – tutti gli abitanti delle vie ad attenersi alle prescrizioni di seguito elencate, a salvaguardia della salute pubblica: