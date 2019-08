Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e contraffatti e all’abusivismo commerciale. I Finanzieri, lungo i litorali di Domus De Maria e di Tuerredda hanno controllato 4 extracomunitari (3 senegalesi ed un argentino) riscontrando in due casi il mancato possesso della licenza di commercio ed in altri 2 la mancata autorizzazione ad esercitare l’attività di vendita ambulante sull’arenile. Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato 197 articoli tra capi di abbigliamento ed accessori e comminato sanzioni amministrative pari a 1.032 euro ciascuna.

Nell’ambito di attività congiunte tra Guardia di Finanza e Polizia Locale nel centro storico di Cagliari sono stati individuati 6 ambulanti che sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico. Nei confronti di un ambulante bengalese è stato altresì eseguito il sequestro di 285 prodotti di bigiotteria posti in vendita in violazioni del Codice del Consumo poiché sprovvisti delle minimali informazioni sulla provenienza e la composizione merceologica, e pertanto non sicuri per gli acquirenti.

All’aeroporto di Elmas i Finanzieri e i Funzionari Doganali, durante un controllo sui bagagli di un senegalese proveniente da Milano Malpensa, hanno rinvenuto 76 capi di abbigliamento riproducenti completini da calcio del Real Madrid, della Juventus e del Paris Saint Germain, nonché 3 imitazioni di orologi di lusso (Rolex, Chanel, Armani). La merce è sequestrata e il l’uomo segnalato alla locale Autorità Giudiziaria.

In occasione del concerto alla Fiera i Baschi Verdi hanno denunciato due napoletani trovati intenti a vendere, nel piazzale antistante l’evento, 56 fasce e sciarpette riportanti i loghi e i marchi dei cantanti in esibizione.

A Villamar, Iglesias e Pula, hanno controllato tre esercizi commerciali sequestrando complessivi 5.552 articoli (tra prodotti elettrici, piccoli utensili, bigiotteria) posti in vendita in difformità alle disposizioni sancite dal Codice del Consumo in quanto sprovvisti del marchio Ce. Per i tre commercianti è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio e l’irrogazione di una sanzione pari a 1.032 euro ciascuna.