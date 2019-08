I carabinieri di Calasetta (Su) hanno arrestato in flagranza , C.C., un elettricista 55enne di Carbonia ma da tempo residente nell’Isola sulcitana,per spaccio e detenzione di cocaina. L’uomo, da qualche tempo disoccupato, era sospettato di spaccio e già da qualche tempo i militari lo tenevano d’occhio. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato fermato nella piazza del paese e controllato, per essere poi portato a casa sua, dove stata fatta una perquisizione domiciliare che ha permesso il ritrovamento di 30 grammi di cocaina, in parte suddivisa e pronta per la vendita. L’eletrircista aveva anche tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche un blocco notes con gli appunti scrupolosamente riepilogativi dell’attività di spaccio con la rendicontazione di somme ricevute e il quantitativo di sostanza ceduta e cento euro in contanti, ritenuto provento dell’illecita attivita’ posta in essere.

Il 55enne è stato posto ai domiciliari e stamani condotto a Cagliari per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto, rinviando il processo ai primi di ottobre per concesssione dei termini a difesa. Grazie al fatto che era incensurato, il gip non ha ritenuto di adottare misure cautelari pertanto attenderà il processo in stato di libertà.