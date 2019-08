Un’assemblea in piazza a Dorgali (Nuoro), per discutere dell’attentato di martedì scorso alla sede del Pd, è stata organizzata da dirigenti e iscritti del circolo locale del partito per questa sera alle 19 a piazza Su Cuccuru.

Per le 18, invece, la sindaca del paese Maria Itria Fancello (del Movimento 5 stelle) ha convocato in Municipio il Consiglio comunale dove sarà approvato un documento congiunto di maggioranza e minoranza di ferma condannata dell’attentato subito dalla sede del Pd, partito attualmente all’opposizione in consiglio.

“All’assemblea ci saremo anche noi – ha detto all’ANSA la sindaca – e invitiamo tutta la popolazione a partecipare. Ciò che è successo l’altra sera è di una gravità inaudita. Non riusciamo a capire il perché, brancoliamo nel buio. Si colpisce un partito che in paese neanche governa per questo non si capisce quale può essere l’obiettivo. Con questo documento vogliamo formalizzare la nostra ferma condanna ma anche la vicinanza ai dirigenti ed iscritti del Pd con i quali in questi anni in Consiglio comunale abbiamo avuto una dialettica forte, anche aspra, ma sempre del dialogo civile e costruttivo”.